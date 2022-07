Pałac Putina zagrożony? Tornado przeszło obok jego posiadłości

26 lipca w Gelendżyku w Rosji zauważono trąby powietrzne. Również nad tym regionem przeszły ulewne deszcze, które podtopiły część ulic. Nad kaukaskim wybrzeżem Morza Czarnego utrzymuje się zła pogoda.

Trąba powietrzna niedaleko pałacu Putina

Nagranie trąby powietrznej zostało opublikowane w serwisie społecznościowym Telegram. Kanał nadmorskiego kurortu upublicznił wideo trąby powietrznej, która utworzyła się nad powierzchnią morza. Z czasem tornado straciło na sile i rozwiało się, a chwilę później pogoda znów zaskoczyła mieszkańców Gelendżyka, ponieważ nieopodal powstała kolejna trąba.

Władze zapewniły, że niebezpieczne zjawisko nie dotarło do zatoki, gdzie znajdują się popularne wśród Rosjan kurorty. Mieszkańcy i turyści mogą jednak czuć się zaniepokojeni. Rosyjskie media informowały o podobnej sytuacji dzień wcześniej - 25 lipca, kiedy również zauważono dwa tornada. W regionie utrzymują się alerty ostrzegające przed burzami.

Gelendżyk to znany kurort, gdzie znajduje się wiele hoteli. Jednak najgłośniej o tej miejscowości stało się, gdy Aleksiej Nawalny ujawnił, że znajduje się tam ogromny pałac należący do Władimira Putina. Opozycjonista za swoje publikacje skończył w kolonii karnej. Nawalny zdradził, że do prezydenta Rosji należy ogromny pałac nad Morzem Czarnym, którego wartość oszacowano na 1,2 mld dolarów, czyli prawie 5 mld zł. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Majątek Putina. Nawet 200 mld dolarów ukryte pośród znajomych polityka

Najbogatszy człowiek na świecie, Elon Musk, przekroczył w 2021 roku barierę 200 mld dolarów. Na tyle w 2018 roku w wyniku śledztwa dziennikarskiego oszacowano majątek prezydenta Rosji Władimira Putina, który oficjalnie zaliczył się do lepiej sytuowanej klasy średniej. Świadczy o tym przeciętne mieszkanie i stary samochód zadeklarowany w oświadczeniu majątkowym. Obraz burzy nieco milion złotych, w przeliczeniu na polską walutę, zdeponowanych na koncie, co przy oficjalnych zarobkach wynoszących około 500 000 zł rocznie może budzić lekkie zdziwienie.

W rzeczywistości prezydent Rosji ma dysponować majątkiem większym milion razy. Oficjalnie go nie posiada, gdyż właścicielami są jego bliscy znajomi. W praktyce jednak wszystko należy do Putina. Dużą rolę w ujawnieniu sieci powiązań wykorzystywanej do ukrywania majątku miał Aleksiej Nawalny. To on wykazał, że oficjalnie znajdujący się na stanie służb specjalnych pałac wart 5 mld zł to w istocie posiadłość Putina.

