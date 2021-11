Pierwszy znany pacjent z COVID-19 to sprzedawczyni na targu owoców morza w chińskim mieście Wuhan, a nie, jak sądzono do tej pory, księgowy bez żadnego związku z tym miejscem – ustalił biolog Michael Worobey z Uniwersytetu Arizony w analizie dla naukowego pisma "Science". Ustalenie nie przybliża jednak do wyjaśnienia przyczyny pandemii.