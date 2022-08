Paniczne ucieczki Rosjan z Krymu. To nagranie podbija sieć

Rosjanie, którzy udali się na odpoczynek na okupowany Krym, w pośpiechu opuszczają półwysep. We wtorek 9 sierpnia doszło do ataku na bazę wojsk Władimira Putina, prawdopodobnie ze strony sił zbrojnych Ukrainy. Dowodem ucieczki Rosjan są nagrania, które obiegają sieć. Jedno z nich, na którym stojąca w korku Rosjanka zalewa się łzami, podbija sieć.

Rosja okupuje Krym od 2014 roku, stworzyła też na półwyspie własną bazę wojskową w Nowofedoriwce. We wtorek 9 sierpnia doszło w niej do wielkich eksplozji. Huk i gęste smugi ciemnego dymu wstrząsnęły mieszkańcami, ale i odpoczywającymi na półwyspie Rosjanami.

W sieci jest pełno nagrań i zdjęć z uderzeń w rosyjską bazę. Zaskoczeni są nie tylko rosyjscy wojskowi z okupowanego Krymu, ale tamtejsi mieszkańcy oraz turyści, którzy tłumnie odpoczywali na tamtejszych plażach.

Rosjanie w panice uciekają z Krymu. Rosjanka nie kryje emocji

Popularność zdobywa nagranie z płaczącą Rosjanką, która, stojąc w korku przy wyjeździe z półwyspu, jest wstrząśnięta, że wskutek działań wojennych musi opuścić półwysep.

- Byłam tak przyzwyczajona do życia w Ałuszcie (miejscowość wypoczynkowa na Krymie, przyp.). Jestem przyzwyczajona do życia we własnym domu – mówi ze łzami w oczach. W dalszej części nagrania widać ogromne korki, ciągnące się aż po horyzont. Rosjanie opuszczają Krym przez most na cieśninie Kerczeńskiej.

"Washington Post" podał w środę, że atak na bazę rosyjskich sił powietrznych w Nowofedoriwce był dziełem ukraińskich sił specjalnych. Przedstawiciel władz w Kijowie nie zdradził szczegółów operacji. Baza lotnicza w Nowofedoriwce była używana od 24 lutego do nalotów przeciwko Ukrainie, po rozpoczęciu przez wojska Putina inwazji na pełną skalę.

Nowofedoriwka leży ponad 200 km za obecną linią frontu, a więc daleko poza zasięgiem dotychczas używanej przez Ukrainę broni, z wyjątkiem pocisków przeciwokrętowych Harpoon i Neptun.

RadioZET.pl/Twiter.com/PAP