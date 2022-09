Panowanie Karola III będzie przejściowe? Nowy król ma nas przygotować na kolejną epokę

- To będzie panowanie przejściowe, podobne do sytuacji związanej z Edwardem VII. Możemy mieć do czynienia z przygotowaniem do epoki, której symbolem będzie książę William - przekonywał w rozmowie z Wirtualną Polską dr Przemysław Biskup. Ekspert ds. Wielkiej Brytanii ocenił, co może się wydarzyć w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II.