Państwo Islamskie grozi falą zamachów w Europie. "Zabijać i deptać chrześcijan"

Państwo Islamskie chce, by jego członkowie i sympatycy dokonywali zamachów w Europie, wykorzystując fakt, że trwa wojna w Ukrainie – podały hiszpańskie media. Według rzecznika dżihadystycznego ugrupowania jest to świetna okazja do przeprowadzenia ataków w odwecie za śmierć przywódcy grupy, Abu Ibrahima al-Haszemiego al-Kurajsziego.