Papież Franciszek - według Antonio Socciego - myśli o swojej rezygnacji zarówno ze względu na swój wiek (17 grudnia kończy 85 lat - red.), jak i na problemy zdrowotne. Podczas tegorocznej lipcowej przerwy urlopowej papież poddał się operacji jelita, po której spędził 10 dni w rzymskiej klinice Gemelli.

Papież Franciszek abdykuje? ''Konklawe wisi w powietrzu"

Antonio Socci, autor artykułu "Szepty w Watykanie: Konklawe wisi w powietrzu", jest zagorzałym krytykiem papieża Franciszka. Włoski publicysta katolicki twierdził bezpodstawnie, że wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na głowę Kościoła jest nieważny.

Dziennikarz przypomina, że obecny emerytowany papież Benedykt XVI zrezygnował z pełnienia funkcji biskupa Rzymu w wieku 85 lat.

W Watykanie nic nie wskazuje na to, że papież poważnie myśli o swojej rezygnacji. Na początku sierpnia wznowił prywatne audiencje. Franciszek przygotowuje się również do następnej zagranicznej podróży w dniach od 12 do 15 września. Odwiedzi Budapeszt, gdzie odprawi mszę z okazji zakończenia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, a następnie uda się na Słowację.

RadioZET.pl/liberoquotidiano.it