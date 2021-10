Franciszek do farmaceutów: aborcja to zabójstwo, nie można być wspólnikiem

- Aborcja to zabójstwo, niedozwolone jest to, by stać się wspólnikiem - powiedział papież Franciszek włoskim farmaceutom szpitalnym w czwartek. Położył również nacisk na znaczenie sprzeciwu sumienia.

Papież Franciszek spotkał się w czwartek z przedstawicielami włoskiego stowarzyszenia farmaceutów szpitalnych. Jednym z tematów spotkania była aborcja.

- Jesteście zawsze na służbie życiu ludzkiemu. To może prowadzić w pewnych przypadkach do sprzeciwu sumienia, który nie jest brakiem wierności, ale przeciwnie - wiernością wobec własnego zawodu, jeśli umotywowana jest w ważny sposób - powiedział.

- Jest to także denuncjowanie niesprawiedliwości wyrządzonej niewinnemu i bezbronnemu życiu - dodał papież. Następnie zaznaczył, że w bardzo jasny sposób wypowiada się w kwestii aborcji;

- Naszym obowiązkiem jest bliskość; być blisko zwłaszcza kobiet po to, by nie dojść do myślenia o rozwiązaniu aborcyjnym, bo w rzeczywistości nie jest to rozwiązanie - oświadczył Franciszek.

Odnotował również, że obecnie pojawiają się opinie, że należałoby znieść sprzeciw sumienia. - To jest etyczna prywatność każdego pracownika służby zdrowia i ona nie podlega negocjacjom, nigdy - ocenił.

RadioZET.pl/PAP (S. Wysocka)