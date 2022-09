Papież o użyciu broni atomowej. "Zbrodnia większa niż kiedykolwiek"

Franciszek zabrał głos w sprawie rosnącego zagrożenia atomowego po kolejnych decyzjach Kremla. "Wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zbrodnią" - napisał na Twitterze papież.

Władimir Putin podczas środowego orędzia ws. mobilizacji na front wojny w Ukrainie znów zagroził Zachodowi użyciem "wszelkich środków do obrony", w tym broni atomowej. Dodatkowo szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas wizyty na forum ONZ w Nowym Jorku ostrzegał, że doktryna atomowa Kremla będzie miała zastosowanie także w sprawie anektowanych terenów w Ukrainie. Do wtorku trwa na nich pseudoreferendum ws. przyłączenia do Federacji Rosyjskiej.

Do rosnącego napięcia atomowego odniósł się w poniedziałek na Twitterze papież. "Wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zbrodnią, nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko wszelkiej szansie na przyszłość w naszym wspólnym domu" - podkreślił Franciszek.

Papież o zagrożeniu atomowym. Apeluje o pokój

Franciszek zaapelował w niedzielę o skuteczne inicjatywy, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Potrzebna jest "wola" przywódców państw - dodał na zakończenie mszy w Materze na południu Włoch, odprawionej z okazji krajowego Kongresu Eucharystycznego.

Przed modlitwą Anioł Pański papież powiedział: - Niech Maryja, Królowa Pokoju pocieszy umęczony naród ukraiński i wyjedna dla przywódców państw siłę woli do natychmiastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, które doprowadzą do zakończenia wojny. Jego słowa wierni nagrodzili oklaskami.

Franciszek nawiązał do obchodzonego w niedzielę przez Kościół Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

- Ponówmy wysiłek na rzecz budowania przyszłości według Bożego planu: przyszłości, w której każda osoba znajduje swoje miejsce i jest szanowana; a migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi mogliby żyć w pokoju i z godnością - apelował.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Wysocka