Historyczna decyzja papieża Franciszka. To kolejny ukłon w stronę kobiet

Za historyczną uznano sobotnią decyzję papieża Franciszka, który mianował kobietę podsekretarzem Synodu Biskupów. Siostra Nathalie Becquart jako pierwsza będzie miała prawo do głosowania na synodzie. Wielokrotnie w dyskusjach wokół synodów zwracano uwagę na to, że wśród głosujących w ich trakcie nie ma kobiet. Występują one na nich w roli ekspertek i audytorek.

Kolejna przełomowa decyzja papieża Franciszka

Zakonnica jest dyrektorką krajowej Służby ds. Ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji. Podsekretarzem Synodu Biskupów został także ojciec Luis Marín de San Martín, asystent generalny w Zakonie Augustianów.

Siostra Becquart uczestniczyła w przygotowaniach do synodu na temat młodzieży w 2016 roku, a trzy lata później została wyznaczona przez papieża jako konsultorka Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

To kolejna historyczna decyzja papieża Franciszka. W styczniu postanowił poprzez zmianę zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego, że świeckie kobiety będą miały dostęp do służby Słowa i pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu i akolitatu podczas celebracji liturgicznych. Zatwierdził stosowaną już praktykę.

Ogłoszeniu nowych zasad towarzyszyło jednak zastrzeżenie, że nie oznacza to, iż kobiety mogą być wyświęcane na kapłanów. Franciszek sprecyzował to, cytując słowa świętego Jana Pawła II o tym, że "Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom".

