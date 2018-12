Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- W ubiegłym tygodniu w Marrakeszu w Maroku został przyjęty Światowy Pakt w sprawie Migracji - bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej, który ma być punktem odniesienia dla wspólnoty międzynarodowej - zwrócił uwagę papież podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański, odnosząc się do dokumentu zaaprobowanego przez 164 państwa ONZ.

Franciszek wyraził nadzieję, że społeczność międzynarodowa "poprzez to narzędzie będzie mogła działać z odpowiedzialnością, solidarnością i współczuciem, wobec tych, którzy z różnych powodów opuścili swój kraj".

- Tę intencję zawierzam waszej modlitwie - mówił papież, zwracając się do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra.

Na zakończenie pobłogosławił - przyniesione przez dzieci - figurki Dzieciątka Jezus, które trafią do szopek.

- Drogie dzieci, kiedy w waszych domach zbierzecie się na modlitwie przy szopce, kierując wzrok na Dzieciątko Jezus, odczujecie zdumienie z powodu tej wspaniałej tajemnicy. Niech Duch Święty zostawi w waszych sercach pokorę, czułość i dobroć Jezusa - zwrócił się Franciszek do najmłodszych uczestników spotkania na modlitwie Anioł Pański.

Migracyjny pakt niezgody

Większość państw ONZ - 164 - przyjęła w poniedziałek w Marrakeszu niewiążący pakt w sprawie migracji.

Pakt GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ma być pierwszym dokumentem kompleksowo regulującym międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

Dokument został w Marrakeszu przyjęty przez aklamację, ale z podpisania paktu wycofało się kilka krajów, m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA. Z powodu sporu o pakt rozpadła się w Belgii koalicja rządząca.

RadioZET.pl/PAP/PTD