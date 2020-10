Oczyszczony z zarzutów pedofilii i zwolniony z więzienia w Australii kardynał George Pell spotkał się na audiencji z papieżem Franciszkiem. Była to pierwsza ich rozmowa w Watykanie, od czasu zakończenia sprawy sądowej.

Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie kardynała Pella. Wieloletni bliski współpracownik papieża został oskarżony o pedofilię, po wielu latach procesu australijski sąd skazał go na 6 lat więzienia. W ostatnim czasie kardynał został jednak oczyszczony z zarzutu i zwolniony po roku odbywania kary.

O spotkaniu Franciszka i Pell’a informowało watykańskie biuro prasowe, nie podając szczegółów.

Bieg wydarzeń w tej sprawie jest zaskakujący. Z Watykanu płyną bowiem doniesienia, z których wynika że 79-letni kardynał może z powrotem doradzać papieżowi.

Watykan mierzy się bowiem nie tylko z serią zarzutów dotyczących pedofilii w kościele i jej tuszowania przez hierarchów. Problemem Stolicy Apostolskiej są też niekończąca się krytyka w związku z zarzutami wobec kardynała Angelo Becciu – za nieprawidłowości w zarządzaniu finansami Watykanu.

Pell to były prefekt sekretariatu do spraw Ekonomii, tzw. „minister finansów” Stolicy Apostolskiej. Przyleciał do Rzymu po raz pierwszy od 2017 roku, gdy udał się na swój proces w rodzinnej Australii i został na ten czas urlopowany. W obliczu zarzutów i procesu został zwolniony z zajmowanego stanowiska.

W kwietniu tego roku australijski Sąd Najwyższy uchylił wymierzony mu wyrok sześciu lat za przestępstwo pedofilii. Pell odwoływał się w tej sprawie od wyroków skazujących sądów niższych instancji. Po ponad roku opuścił więzienie. Obrona kardynała argumentowała przed Sądem Najwyższym, że nie mogło dojść do napaści seksualnej na dwóch 13-letnich chórzystów po niedzielnej mszy w 1996 roku. Pell był wóczas metropolitą Melbourne.

Do dziś jest najwyższym rangą dostojnikiem Kościoła skazanym za takie czyny i osadzonym w zakładzie karnym.

