Papież Franciszek zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie. - Apeluję do prezydenta Rosji o zatrzymanie spirali przemocy i śmierci - powiedział papież.

Papież Franciszek zwrócił się do Władimira Putina z apelem o zakończenie wojny w Ukrainie. To pierwszy tak bezpośredni apel od początku rosyjskiej agresji. Wezwał także prezydenta Ukrainy do "otwartości na poważne propozycje pokojowe".

Papież wyjaśnił, że w związku z przebiegiem wojny w Ukrainie postanowił poświęcić jej całe rozważania przed modlitwą Anioł Pański. - Co się jeszcze musi wydarzyć, ile krwi musi się jeszcze przelać, abyśmy zrozumieli, że wojna nie jest nigdy rozwiązaniem, ale zniszczeniem? - pytał Franciszek.

Papież apeluje do Putina o zakończenie wojny

- Ostatnie wydarzenia na Ukrainie to działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego - oświadczył papież Franciszek. Słowa te wypowiedział podczas niedzielnego spotkania z wiernymi, dwa dni po ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina decyzji o aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez Rosję.

Franciszek mówił przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie, że "poważna sytuacja wywołana w ostatnich dniach" zwiększa "ryzyko nuklearnej eskalacji" aż do obaw o konsekwencje, które wymkną się spod kontroli i będą katastrofalne w wymiarze światowym.

