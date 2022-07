Paraliż na lotniskach. Lufthansa odwołuje ponad tysiąc lotów

Z powodu jednodniowego strajku Lufthansa jest zmuszona odwołać ponad 1000 lotów. Utrudnienia zaczną się już we wtorek, mimo że strajk zaplanowano na środę. Z głównych hubów lotniczych jak Frankfurt czy Monachium nie odleci niemal żaden samolot.

Niemiecki przewoźnik Lufthansa poinformował we wtorek, że będzie musiał odwołać prawie wszystkie loty w swoich krajowych hubach we Frankfurcie i Monachium. Powodem tej decyzji są planowane strajki obsługi naziemnej, co powiększy letni chaos podróżniczy w całej Europie.

"Lufthansa będzie musiała odwołać prawie wszystkie zaplanowane loty na środę w swoich hubach we Frankfurcie i Monachium" – podał przewoźnik w oświadczeniu. Ponad 1000 lotów zostanie zawieszonych, w tym niektóre już we wtorek, co będzie miało wpływ na około 134 000 pasażerów.

Związkowcy: Jesteśmy przeciążeni. Pracujemy pod presją

Związek zawodowy Ver.di, reprezentujący 20 tys. pracowników, wezwał personel naziemny Lufthansy w całym kraju do podjęcia jednodniowego strajku ostrzegawczego, który zaplanowano na środę 27 lipca. Pracownicy zejdą z płyt lotniska o godz. 3:45 w środę i wrócą do pracy w czwartek o godz. 6.

- W drugiej rundzie negocjacji pracownicy, na co dzień narażeni na ogromną presję, czekali na mocny sygnał, który mógłby zaowocować dobrym wynikiem – powiedziała wiceprzewodnicząca United Services Union (Ver.di) Christine Behle. - Sytuacja na lotniskach uległa eskalacji. Przeciążenie pracowników spowodowane znacznym niedoborem personelu, wysoką inflacją i trzyletnią obniżką płac wywierało na pracownikach coraz większą presję. Pilnie potrzebują więcej pieniędzy i odpoczynku. Oferta pracodawcy nie jest do tego wystarczająca – powiedziała wiceprzewodnicząca Ver.di.

Związkowcy domagają się podwyżek o 9,5 proc. euro z zastrzeżeniem, że podwyżka minimalna dla każdego pracownika ma wynosić 350 euro. Chcą też zwiększenia stawki godzinowej do 13 euro, gdzie teraz jest często poniżej 12.

RadioZET.pl/AFP