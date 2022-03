Pentagon: Mamy wskazania, że Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej

Pentagon alarmuje: Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie. Jak stwierdził oficjel podczas briefingu prasowego, USA mają informacje wskazujące, że twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych ośrodkach badań nad bronią biologiczną stanowią przygotowanie gruntu do ataku z użyciem takiej broni przez Rosję. Dodał jednak, że nie wie, czy broń została już przywieziona przez Rosjan na Ukrainę.

Przedstawiciel resortu obrony stwierdził, że w Ukrainie istnieje pięć placówek badawczych pracujących nad patogenami szkodliwymi dla ludzi, ale nie są to ośrodki rozwoju broni biologicznej czy chemicznej. Dodał, że USA współpracowały z Ukrainą od 2005 roku nad zniszczeniem poradzieckiej broni biologicznej.

Pentagon: Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej

Wcześniej do sprawy odniosła się rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, która zapowiedziała, że jeśli Rosja użyje zakazanej broni w Ukrainie, to spotka ją zdecydowana reakcja. Wykluczyła jednak użycie siły przez USA.

Opisując sytuację militarną na Ukrainie, przedstawiciel Pentagonu stwierdził, że wojska rosyjskie poczyniły postępy na północno-zachodnim podejściu do Kijowa, zajęli Hostomel i są już ok. 10 km od granic miasta. Na północno-wschodnim podejściu są w odległości ok. 40 km od Kijowa. Według Pentagonu, część sił rosyjskich znajdujących się na wschód od stolicy Ukrainy została przekierowana do pomocy w walkach na wschodzie kraju.

Resort ocenia też, że Rosjanom udało się odizolować położony na północ od Kijowa Czernihów, będący pod ostrzałem od wielu dni. W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie odpaliły ponad 60 rakiet różnego rodzaju, zaś od początku inwazji liczba wystrzelonych pocisków wynosi ponad 775.

Johnson: Putin może użyć w Ukrainie broni chemicznej

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w czwartek wieczorem, że obawia się, iż prezydent Rosji Władimir Putin może zdecydować się na użycie broni chemicznej w Ukrainie, bo sygnały z Moskwy są niczym "wyciągnięte prosto z rosyjskiego podręcznika".

W rozmowie ze stacją Sky News Johnson oświadczył, że wojna na Ukrainie może zakończyć się tylko wtedy, gdy prezydent Rosji zda sobie sprawę, że popełnił "katastrofalny błąd".

W środę Rosja poinformowała, że odkryła na Ukrainie wojskowy program broni biologicznej z takimi patogenami jak dżuma i wąglik, i wezwała USA do wyjaśnienia "ukraińskiego laboratorium broni biologicznej". Jeden z urzędników amerykańskich odrzucił to twierdzenie jako "absurdalną propagandę" i oskarżył Rosję o szukanie wstecznych pretekstów do wojny.

RadioZET.pl/ Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje