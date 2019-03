Silne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do trzęsienia ziemi doszło tuż przed godziną 10 czasu polskiego. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w miejscowości Arequipa, 27 kilometrów od Azángaro niedaleko granicy boliwijskiej – poinformowała amerykańska agencja naukowo-badawcza USGS (the U.S. Geological Survey). W rzeczywistości wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Peru, ale również w kilku innych krajach – w Brazylii, Boliwii i Chile.

fot. Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)

Początkowo zarządzono ewakuację miasta Arequipa, z kolei dla wybrzeża Chile wydano ostrzeżenie przed falą tsunami. Alerty jednak odwołano, zapewniając, że „charakterystyka trzęsienia ziemi nie spełnia warunków wymaganych do wystąpienia tsunami”.

Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach.

To kolejne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w ostatnich dniach. W zeszłym tygodniu na granicy Peru z Ekwadorem doszło do trzęsienia o magnitudzie 7,57.

RadioZET.pl/AFP/cnnchile.com/lavanguardia.com/MK