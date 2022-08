Strzelanina przed hotelem. Nie żyją trzy osoby, ranni policjanci i przechodnie

Trzy osoby zginęły w strzelaninie w Phoenix. Podejrzany o otwarcie ognia nie został jeszcze zidentyfikowany. Wyszedł w nocy z niedzieli na poniedziałek z hotelu Days Inn i zaczął na chybił trafił strzelać.

Był w hełmie i miał na sobie kuloodporną kamizelkę. Próbował rozbić o hotel koktajl Mołotowa. Wezwani policjanci natychmiast znaleźli się pod ostrzałem.

Phoenix. Strzelanina przed hotelem, nie żyją trzy osoby

- Jest to kolejny przykład przemocy z użyciem broni w naszej społeczności. To nie jest kwestia policji w Phoenix, to jest kwestia społeczności. Ilu jeszcze funkcjonariuszy musi zostać zastrzelonych? Ilu jeszcze ludzi musi zostać zabitych zanim nasza społeczność zajmie stanowisko? Jeśli nie teraz, to kiedy? – mówiła szefowa policji w Phoenix Jeri Williams.

Departament policji tweetował, że dwaj ranni funkcjonariusze zostali zabrani do szpitala z ranami, które nie zagrażały życiu. W poniedziałek jeden z nich, a także trzech zranionych przechodniów wypisano ze szpitala.

Jak podała lokalna telewizja KPNX, nie było od razu jasne, co spowodowało strzelaninę. Policja nie ujawniła jeszcze nazwisk podejrzanego ani też pozostałych ofiar.

Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (BATFE) poinformowało, że pomaga w prowadzonym dochodzeniu w sprawie incydentu.

RadioZET.pl/ Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)