Piekło najemników Putina w Ukrainie. Wyciekło nagranie

Gdy tu przyjechaliśmy, było nas 50. Ocalało dwunastu – powiedział ranny żołnierz Rosji, który dostał się do niewoli. Okazało się, że należał do grupy Wagnera, tzw. armii najemników Władimira Putina, wysłanej na wojnę w Ukrainie. Co ciekawe, na front trafił prosto z więziennej celi, gdzie miał odsiadywać wyrok za zabójstwo.