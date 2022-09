Pierwsze obowiązki Karola jako króla - podano harmonogram. "Zaskakująca decyzja"

Po południu w sobotę Pałac Buckingham potwierdził, że w poniedziałek nowy król Karol III uda się do Szkocji, we wtorek do Irlandii Północnej, a w piątek do Walii. Podróże będą miały związek m.in. ze śmiercią królowej Elżbiety II.

Liz Truss będzie towarzyszyła Karolowi III w podróżach. Media zaskoczone

W stolicy Szkocji weźmie udział w kondukcie, który odprowadzi trumnę z ciałem Elżbiety II z Pałacu Holyroodhouse do edynburskiej katedry oraz czuwaniu przy trumnie, ale także spotka się z rządem Szkocji. W Irlandii Północnej i Walii głównym punktem programu będą spotkania z tamtejszymi władzami oraz mieszkańcami.

Wieczorem Downing Street poinformowało, że premier Liz Truss będzie towarzyszyła królowi w tych podróżach, co - jak podkreślają brytyjskie media - jest dość zaskakującą decyzją.

Wcześniej w sobotę Karol III ponownie przyjął na audiencji w Pałacu Buckingham Liz Truss, ale tym razem wraz z całym jej rządem. Truss przejęła urząd premiera we wtorek, gdy królowa Elżbieta II powierzyła jej misję utworzenia rządu. Jak się okazało dwa dni później, było to ostatnie oficjalne spotkanie monarchini.

Nowy król przyjął w sobotę także liderów partii opozycyjnych - Keira Starmera z Partii Pracy, Eda Daveya z Liberalnych Demokratów oraz Iana Blackforda, szefa frakcji Szkockiej Partii Narodowej w Izbie Gmin.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Niedziński