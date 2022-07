Pieskow mówi o rozmowach pokojowych. Stawia kuriozalne warunki

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja jest gotowa do negocjacji. - Jedyne co musi zrobić Kijów, to zaakceptować warunki stawiane przez Moskwę, a Zachód powinien zaprzestać zachęcania narodu ukraińskiego do kontynuacji tej wojny - stwierdził rzecznik Kremla.