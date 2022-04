Pieskow reaguje na decyzję Niemiec. "Zagrożenie bezpieczeństwa Europy"

Dostawy dostarczenia Ukrainie ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiej inwazji poparło 586 posłów Bundestagu. 100 było posłów przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Bundestag debatował w czwartek nad wnioskiem złożonym wspólnie przez rządzącą koalicję SPD, Zielonych i FDP oraz chadecką Unię CDU/CSU "Obrona pokoju i wolności w Europie – kompleksowe wsparcie dla Ukrainy".

Bundestag poparł wysłanie ciężkiej broni Ukrainie

Zmiany we wniosku SPD, Zielonych i FDP skłoniły CDU i CSU do wycofania własnego, bardziej dalekosiężnego wniosku.

Posłowie wezwali rząd federalny do "kontynuowania i, o ile to możliwe, przyspieszenia dostaw potrzebnego sprzętu na Ukrainę, przy jednoczesnym rozszerzeniu dostaw o broń ciężką i złożone systemy (...)". Nie można przy tym narażać na szwank zdolności obronnych Niemiec w ramach sojuszu.

Niemiecki rząd otrzymał również wyraźne poparcie dla wszystkich podjętych dotychczas kroków, w tym sankcji wobec Rosji, pomocy w śledztwach dotyczących zbrodni wojennych oraz przebudowy niemieckiej infrastruktury, tak aby nie była już zależna od rosyjskich dostaw energii - informuje telewizja ARD.

Pieskow o decyzji Niemiec: zagraża bezpieczeństwu Europy

Na decyzję Bundestagu zareagowała Moskwa. Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow stwierdził, że zagraża to bezpieczeństwu Europy. - Skłonność do pompowania broni, w tym ciężkiej do Ukrainy, to działania, które zagrażają bezpieczeństwu kontynentu i powodują destabilizację - powiedział dziennikarzom Pieskow.

W podobnym tonie wypowiedziała się Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Według Zacharowej dostawy broni mogą trafić w ręce terrorystów. Jako przykład podała Syrię. - Zachód wysyłał masowe dostawy broni do tak zwanej umiarkowanej opozycji syryjskiej, ale (broń - red.) została sprzedana na czarnym rynku i trafiła w ręce terrorystów Państwa Islamskiego - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ, cytowana przez The Moscow Times.

Warto zaznaczyć, że nie ma żadnych informacji o grupach terrorystycznych działających w Ukrainie. Natomiast zarzuty o sponsorowanie terroryzmu padają pod adresem Kremla. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak podał, że administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa możliwość wpisania Rosji na listę krajów sponsorujących terroryzm.

