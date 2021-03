Czterej mężczyźni z Gurgaon w Indiach postanowili schronić się pod drzewem, gdy zaskoczyła ich burza. Lokalne media piszą, że kompletnie zbagatelizowali oni zagrożenie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak w drzewo, pod którym stoją mężczyźni, uderza piorun. Wszyscy trafili do szpitala.

Piorun uderzył w drzewo, pod którym schroniło się czterech mężczyzn. Do tragicznego zdarzenia doszło w Gurgaon, w pobliżu stolicy Indii New Delhi. Mężczyźni kompletnie zlekceważyli fakt, że w trakcie burzy najlepiej ukryć się z dala od drzew, w zamkniętym pomieszczeniu.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Widać na nim dokładnie czterech mężczyzn stojących na dużym trawniku pod drzewem. W pewnym momencie w drzewo uderza piorun, a wszyscy mężczyźni padają na ziemię. Siła uderzenia była ogromna.

Ukryli się przed burzą pod drzewem. Jeden mężczyzna nie żyje, a trzech jest w szpitalu

Wiadomo, że mężczyźni to pracownicy firmy ogrodniczej. Wszyscy niemal natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Jak podają lokalne media, jeden z nich zmarł. To 38-latek pochodzący z Uttah Pradesh. Pozostała trójka walczy o życie i jest w ciężkim stanie.

W trakcie burzy kategorycznie nie wolno szukać schronienia pod drzewami i na otwartych przestrzeniach. Jeżeli jesteśmy w podróży, należy przeczekać pogodę w samochodzie. Jeżeli jesteśmy poza domem, należy jak najszybciej odnaleźć bezpieczne miejsce w zamkniętym pomieszczeniu.

