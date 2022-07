Pitbull jadł ciało właścicielki. "Widok był przerażający"

Do zdarzenia doszło w środę. Ciało 70-letniej Mariny Verriest odkrył jej mąż, gdy wrócił do domu z pracy. Jak podaje gazeta "New York Post", mężczyzna zobaczył pitbulla ciągnącego i jedzącego zwłoki kobiety.

Pitbull zabił właścicielkę. "Widok był przerażający"

Mąż 70-latki natychmiast wezwał na miejsce policję. Po przyjeździe służb pitbull zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Policjant otworzył ogień, zabijając psa. Mundurowy został przewieziony do szpitala z powodu traumy po zobaczeniu zmasakrowanych zwłok kobiety.

– Widok był przerażający. Na ciele, ramionach, twarzy i nogach kobiety było widać wiele okaleczeń – powiedział na konferencji prasowej Patrick Ryder, komisarz policji hrabstwa Nassau.

Według policji 7-letni pitbull należał do pasierba kobiety, który zginął niespełna dwa tygodnie temu w wypadku motocyklowym. Mężczyzna mieszkał z psem i krewnymi w jednym domu. – Nie wiemy, co skłoniło psa do ataku. Wcześniej nie odnotowaliśmy niepokojących sygnałów dotyczących zachowania zwierzęcia – dodał Ryder.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/New York Post