Płacz i ataki paniki, ludzie uwięzieni w Eurotunelu. "Jak w filmie katastroficznym"

Dziesiątki ludzi utknęło na kilka godzin w tunelu pod kanałem La Manche po tym, jak pociąg z Calais do Folkestone najwyraźniej się zepsuł. - Tunel serwisowy był przerażający – powiedziała 37-letnia Sarah Fellows z Birmingham cytowana przez BBC. - Było jak w filmie katastroficznym. Po prostu wchodziłaś w przepaść, nie wiedząc, co się dzieje - dodała pasażerka.

W sieci pojawiło się nagranie ukazujące pasażerów, którzy są ewakuowani przez tunel serwisowy. Następnie podróżni zostali skierowani do pociągu zastępczego, skąd zabrano ich do terminalu Folkestone w hrabstwie Kent.

Inny pasażer, który nie chciał ujawnić swojego nazwiska, powiedział, że "kilka osób się bało, to trochę dziwne miejsce. Utknęliśmy tam na co najmniej pięć godzin".

Awaria w Eurotunelu pod kanałem La Manche

Eurotunnel Le Shuttle początkowo informował na Twitterze, że pociąg się zepsuł, ale później sprostował na łamach BBC, że w pociągu tak naprawdę uruchomiły się alarmy, co trzeba było sprawdzić.

Wszyscy pasażerowie po godzinie 20 zostali ewakuowani "zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i zapewniając im komfort" - przekazał Le Shuttle.

Inny pasażer w rozmowie z BBC powiedział, że pociąg zatrzymał się ok. 17:45. Skarżył się na słabą komunikację i źle działający system nagłośnienia. Inny podróżnik napisał na Twitterze, że ludzie muszą porzucić swoje pojazdy w pociągu i są eskortowani na piechotę. Co też zostało uwiecznione na nagraniu.

Duże utrudnienia od strony Calais

Rzecznik Le Shuttle przekazał, że ruch pasażerski po stronie Folkestone jest niewielki. Jednak klientom podróżującym z Calais odradzano podróżowanie do terminalu we wtorek wieczorem.

Eurotunnel to tunel kolejowy pod Cieśniną Kaletańską – najwęższą częścią kanału La Manche. Długi na ok. 50 km. łączy Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/BBC