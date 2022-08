"Po prostu zginiesz, jeśli to zrobisz". Takie słowa usłyszał Władimir Putin

- Po prostu zginiesz, jeśli użyjesz taktycznej broni nuklearnej - powiedział rosyjski politolog Dmitrij Piontkowski, a swoje słowa zaadresował do Władimira Putina. Jego zdaniem nuklearna odpowiedź Zachodu miałaby katastrofalne skutki dla Rosji, a dla rosyjskiego przywódcy oznaczałaby pewną śmierć.

Rosja nie ma najmniejszych szans w nuklearnym starciu z Zachodem - uważa rosyjski politolog Andrij Piontkowski, który od początku wojny przeciwko Ukrainie krytykuje działania Kremla i politykę Władimira Putina.

W rozmowie z portalem "Gordonua" Piontkowski powiedział, że użycie broni nuklearnej "to jedyna zbrodnia wojenna, której Rosjanie jeszcze nie popełnili". Według politologa Putin nie zdecyduje się jednak na taki krok, bo wie, że na takiej konfrontacji stracą wszystkie strony, a dla niego samego, może to oznaczać fizyczną eliminację.

Putin szantażuje Zachód kryzysem nuklearnym

- Mówiąc prościej: po prostu zginiesz, jeśli użyjesz taktycznej broni nuklearnej - powiedział Piontkowski adresując swoje słowa do Putina.

Rosyjski politolog przekonuje, że Władimir Putin rozwijał swą strategię polityczno-militarną przez ostatnie 15 lat licząc, że ostatecznie Zachód pogrąży się w kryzysie, nie zaangażuje się po stronie Ukrainy i skapituluje przed samą groźbą użycia broni atomowej.

Nowa taktyka Putina ma polegać na szantażowaniu Zachodu kryzysem nuklearnym wokół elektrowni w Zaporożu. - Groził Europie przez kilka dni, że wypuszcza na nich radioaktywną chmurę, ale oczywiście nie jest winny tego, winna jest Ukraina - mówił politolog.

Piontkowski zauważa także, że rosyjska armia to kolos na glinianych nogach, który nie może stanowić większego zagrożenia dla krajów zachodnich i USA. - Jeśli 16 HIMARS zmieniło sytuację na polu bitwy, to czy możesz sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli włączy się cała odległa siła ognia NATO? Po prostu spalą rosyjską grupę w kilka godzin - ocenił.

RadioZET.pl/ Gordonua.com