Przerażające sceny w metrze. Pobił 8-latka na oczach jego matki

W poniedziałek przed godziną 21.00 na Manhattanie (Nowy Jork, USA), w wagonie metra linii numer 3 przy stacji Fulton Street, doszło do pobicia 8-letniego chłopca. Mężczyzna, który zaatakował dziecko, zrobił to bez żadnego powodu – poinformował w środę m.in. Super Express.

]Matka chłopca nie zdążyła go obronić.

Z całej siły uderzył dziecko w głowę

Kiedy kobieta podróżowała wraz z dzieckiem komunikacją miejską, nagle podszedł do nich nieznany mężczyzna i wymierzył 8-latkowi potężny cios w głowę. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala z poważnym guzem i tam otrzymało pomoc medyczną.

Kiedy pociąg zatrzymał się na następnej stacji, napastnik szybko uciekł.

Nowojorska policja podała, że sprawcą jest Afroamerykanin w wieku około 50 lat. Jego cechy charakterystyczne to m.in. rana na oku oraz dłuższa broda. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia, by kontaktowali się z policją pod numerem: 1-800-577-TIPS (8477).

