Do przerażających scen doszło we wtorek w ogarniętej pożarami gminie Bejís na wschodzie Hiszpanii. Pociąg zatrzymał się tam tuż przy płomieniach. Zanim maszynista wycofał skład, część podróżnych zaczęła w panice wybijać szyby i uciekać. Stan dwóch osób jest poważny.

Pociąg jechał z Sagunto, leżącego na wschód od Walencji, do Saragossy. W pewnym momencie maszynista musiał zatrzymać skład, bo ogień był zbyt blisko torów. Wysokie płomienie znajdowały się na tyle blisko szlaku, że mężczyzna uznał, iż dalsza jazda jest zbyt niebezpieczna i rozpoczął przygotowania do wycofania składu.

Nie udało się odpowiednio poinformować wszystkich 48 pasażerów pociągu, przez co wybuchła panika. Niektórzy zaczęli wybijać szyby i rzucać się do ucieczki, wpadając prosto w płomienie. Dwie najbardziej poparzone osoby ewakuowano helikopterem, a pozostałych kilkunastu poszkodowanych - w tym 10-letnią dziewczynkę - przewieziono karetkami do szpitali.

Gdy uciekający z pociągu podróżni zobaczyli, że są otoczeni przez płomienie, wrócili do pociągu – relacjonował rzecznik hiszpańskiego przewoźnika Rente. Jak dodał, "ci którzy usłuchali poleceń maszynisty, nie odnieśli żadnych ran".

Pożary trawią Hiszpanię

Z informacji hiszpańskich służb medycznych wynika, że w tragicznym zdarzeniu rannych zostało też dwóch strażaków gaszących ogień w okolicy pociągu. W związku z występowaniem we wspólnocie autonomicznej Walencji dużych pożarów lasów i łąk od soboty ewakuowano ponad 2000 osób.

Szalejące w kilku wspólnotach pożary strawiły od soboty prawie 20 tys. hektarów lasów i nieużytków rolnych. W kilku gminach trwa ewakuacja ludności.

W nocy z poniedziałku na wtorek największe pożary szalały przede wszystkim na północy i wschodzie Hiszpanii, głównie w Asturii, Aragonii, Galicji, a także w regionie Walencji.

