Pod Kijowem wciąż odnajdywane są ciała. "Nigdy nie wybaczę Rosjanom"

Wojna w Ukrainie trwa już 99 dni. W pierwszej fazie konfliktu walki skupiały się na północy kraju na przedmieściach Kijowa. Wiadomości o masakrze w mieście Bucza, które znajduje się w rejonie stolicy kraju, obiegły cały świat. Finalnie wojska rosyjskie wycofały się ponad miesiąc temu spod Kijowa, jednak jak informują władze lokalne, wciąż znajdywane są ciała.

Reportaż przeprowadziła telewizja CNN. - Czasem miewam koszmary i nie mogę spać – powiedział mieszkaniec północnych przedmieść Kijowa Serhij Judenko. - Modlę się, żeby nigdy to się już nie powtórzyło – dodał Ukrainiec.

"Nigdy nie wybaczę Rosjanom"

Inny mieszkaniec okolicznej wsi powiedział, że Rosjanie próbowali go zastrzelić i zostawili go na śmierć. Kule pozostawiły blizny, ale jak dodał, rany emocjonalne są znacznie głębsze niż postrzał. - Nigdy nie wybaczę Rosjanom tego co zrobili – powiedział.

Władze lokalne twierdzą, że w regionie na północ od Kijowa wciąż nie mogą się doliczyć ponad 300 osób.

24 lutego Rosja rozpoczęła nowy etap ośmioletniej wojny z Ukrainą – ofensywę na pełną skalę. Nieprzyjaciel prowadzi zmasowany ostrzał i bombardowanie ukraińskich miast i wsi. Obecnie walki skupiają się w rejonie Donbasu na wschodzie Ukrainy.

RadioZET.pl/CNN

