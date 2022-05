Podolak ostrzega przed III wojną światową. "Będą chcieli się zemścić"

- Jeśli Rosja nie przegra, to rewanżyzm, rosyjski szowinizm będą tylko rosnąć. [...] I III wojna światowa, której tak się wszyscy boją, na pewno będzie - powiedział doradca prezydenta, cytowany w piątek przez portal Espreso. Według niego Rosja będzie "nienawidzić dużo bardziej" Ukrainę, która - jak dodał - "poniżyła" ją, "dowiodła, że nie jest ona drugą armią świata". - Będą chcieli się zemścić - ocenił Podolak.

"Potrzebujemy wyrzutni rakietowych"

- Europa musi to pojąć, my to wyjaśniamy. Natomiast ciężko to jest zrozumieć osobom, które boją się i chcą wrócić do komfortu, w jakim żyły przed wojną w Ukrainie – powiedział Mychajło Podoliak. Jak dodał, "Ukraina otrzyma wyrzutnie MLRS, bo Europa w końcu zrozumiała, że to kluczowa kwestia tej wojny".

Mychajło Podolak powiedział, że Ukraina musi otrzymać systemy wyrzutni rakietowych MLRS. - Wtedy taka sytuacja jak w Buczy się nie powtórzy - powiedział doradca prezydenta Ukrainy. - Rosja ma wystarczające zasoby i skoncentrowała całą swoją broń i wojsko, które przygotowała podczas tajnej mobilizacji, na wschodniej Ukrainie. Rosja postawiła wszystko na jednej szali - dodał Podolak.

Zdaniem doradcy wojna zakończy się na warunkach ukraińskich, nawet jeśli nie nastąpi to szybko, bo jest to dla Europy kluczowa sprawa. - Transformacja Rosji rozpocznie się od środka, nie jest to już nawet kwestia Ukrainy. To kwestia bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Transformacja Rosji może się rozpocząć tylko wtedy, gdy Rosja przegra – powiedział doradca do Mychajło Podolak.

