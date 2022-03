Podwyższony poziom promieniowania cezu wokół Czarnobyla. Powodem pożary lasów

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W ciągu pierwszej doby od rozpoczęcia wojny wojska Putina zajęły teren byłej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Z kolei w następnych dniach Rosjanie opanowali elektrownię atomową w Zaporożu, największy tego typu obiekt na świecie. Ponadto władze w Kijowie ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami na okupowanych zakładach.

Najnowszy komunikat w sprawie sytuacji w nuklearnych obiektach wydała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA). Ukraiński regulator energetyczny poinformował IAEA, że w okolicy zakładu w Czarnobylu pojawiło się kilka ognisk pożarów. Wiosna co roku jest okresem, kiedy w Strefie Wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu, wybuchają pożary okolicznych lasów.

Pożary w okolicach Czarnobyla. Stwierdzono podwyższone promieniowanie cezu

Do tej pory strażakom udało się opanować cztery ogniska, ale pojawiają się kolejne. Niestety lokalna remiza nie ma stałego dostępu do prądu. Pomagają generatory, ale do nich potrzebne jest paliwo, którego również brakuje na terenach okupowanych przez Rosjan.

W samej Strefie Wykluczenia nie są obecnie prowadzone pomiary promieniowania. W okolicach Kijowa (Czarnobyl znajduje się ok. 100 km na północ od ukraińskiej stolicy) wykryto nieznaczny wzrost promieniowania cezu - podonbnie jak w dwóch lokalizacjach na zachód od Czarnobyla.

Ukraiński regulator zapewnił IAEA, że nie ma to wpływu na sytuację radiologiczną oraz nie zagraża ludziom. Organizacja zapewniła, że będzie stale monitorować sytuację wokół Czarnobyla i pożarów w Strefie Wykluczenia.

Spośród 15 ukraińskich reaktorów, zlokalizowanych w czterech lokalizacjach, osiem nadal działa. Dwa z nich znajdują się w kontrolowanej przez Rosjan elektrowni jądrowej Zaporoże, trzy w Równem, jeden w Chmielnickim i dwa w Południowej Ukrainie. Personel w czterech działających zakładach pracował na ośmiogodzinnych zmianach, także w elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Sekretarz generalny IAEA Rafael Grossi po raz kolejny wyraził gotowość przyjazdu do Ukrainy, aby osobiście skontrolować sytuację w obiektach atomowych, zwłaszcza w Czarnobylu i Zaporożu. Dodał, że „potrzeba zapobiegania awarii jądrowej staje się coraz bardziej nagląca z każdym dniem".

Polska Agencja Atomistyki (PAA) podkreśla, że nie stwierdziła zagrożenia radiologicznego dla Polski od momentu wybuchu wojny w Ukrainie i przejęcia nuklearnych obiektów przez Rosjan. Jednocześnie jej pracownicy stale monitorują sytuację.

