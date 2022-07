Pogoda ekstremalnie niebezpieczna. Dramatyczne doniesienia z płonącej Hiszpanii

Od środy, kiedy zostały przekazane te dane, w ciągu 24 godzin obszar objęty pożarami wzrósł o następne 11 tys. ha. Wielkie obszary w Galicji, Aragonii, Kastylii i Leon nadal płoną.

Według EFFIS Hiszpania jest w Europie najbardziej dotkniętym przez pożary krajem. Dotknęły one prawie 0,4 proc. jej terytorium. Dla porównania w Rumunii to prawie 150 tys. ha, w Portugalii ok. 46,6 tys. ha, we Francji blisko 40 tys. ha, we Włoszech ponad 25 tys. ha.

Obszar pożarów w Hiszpanii powiększa się

Te dane znacznie przewyższają te przekazane wcześniej przez rząd w Madrycie, z których wynika, że do 10 lipca spłonęło 70 tys. ha, a jest to dwukrotnie więcej niż w każdym roku w ciągu ostatnich 10 lat.

Tylko od 10 lipca zasięg pożarów prawie się potroił. Dodatkowo meteorolodzy w najbliższym czasie nie przewidują opadów.

Sanchez: zmiany klimatyczne zabijają

Z pożarami walczy ponad 650 żołnierzy z wojskowej jednostki ratunkowej (UME). Premier Pedro Sanchez, który w środę odwiedził Aragonię, podkreślił, że "kryzys klimatyczny to rzeczywistość". - Dwie wielkie fale upałów nawiedziły Hiszpanię w ciągu ostatnich 4 tygodni. Temperatury przewyższały 40 st. C w dzień i 25 st. w nocy, co naukowcy prognozowali dopiero na rok 2050 - powiedział.

- Zmiany klimatyczne zabijają ludzi, są śmiertelnie niebezpieczne dla ekosystemów, stanowią poważne wyzwanie - dodał premier Hiszpanii.

RadioZET.pl/PAP