Upały tego lata szczególne dają się we znaki mieszkańcom krajów śródziemnomorskich. Według zapowiedzi synoptyków, od środy termometry we Włoszech zaczną pokazywać powyżej 40 stopni Celsjusza.

Dlatego w związku z falą upałów Ministerstwo Zdrowia najwyższy stan alarmu wprowadziło począwszy od tego dnia w Rzymie, Bari, Campobasso, Frosinone, Latinie, Palermo, Perugii i Rieti.

Pogoda. Antycyklon afrykański atakuje

Dotkliwe będą zarówno rosnące stopniowo temperatury, ale także to, że utrzymają się długo, bo co najmniej do niedzieli, gdy przypadnie kulminacyjny dzień wakacji. Największe upały prognozowane są dla regionów na południu oraz Sardynii i Sycylii.

Jest za gorąco dla owoców i warzyw - alarmuje związek rolników Coldiretti. Podkreśla, że uprawy w tak ekstremalnej pogodzie niszczeją. Zagrożone są przede wszystkim melony, arbuzy, papryka i pomidory.

Upały - zaznaczają rolnicy - powodują też to, że przed czasem spadają z drzew oliwki. Co więcej, zauważa się, że tak wysokie temperatury są przyczyną stresu u bydła, w wyniku czego krowy dają mniej mleka.

Włoski Departament Ochrony Ludności ostrzegł, że ryzyko pożarów w całym kraju znacznie wzrośnie w tym tygodniu z powodu fali upałów - podała agencja ANSA. Przypomniała również, że w ostatnich tygodniach część regionów została dotkniętych niszczycielskimi pożarami. Szczególnie ucierpiała Sardynia, Sycylia i Abruzja.

Pogoda w Polsce też zwariuje. Idą upały

Ekstremalna pogoda spodziewana jest także w Polsce. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada upały II stopnia w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, łódzkim i opolskim.

IMGW podał na Twitterze, że "już w ten weekend jest możliwy w Polsce upał". Dodano, że jeszcze wyższa temperatura, nawet 44°C-46°C, w najbliższym tygodniu doświadczy m.in. Hiszpanię, Włochy i Grecję. Z kolei serwis Fanipogody.pl zapowiedział, że już w piątek na zachodzie kraju zrobi się bardzo gorąco. "Temperatury w Wielkopolsce, czy na Ziemi Lubuskiej dochodziły będą do 32 stopni Celsjusza" - dodano.

RadioZET.pl/PAP/ANSA