Pogrzeb królowej Elżbiety II. Transmisja na żywo. Harmonogram uroczystości

Pogrzeb królowej Elżbiety II rozpocznie się w poniedziałek 19 września o 12.00 czasu polskiego w Opactwie Westminsterskim. Nabożeństwo zakończy tuż przed godz. 13.00 (czasu polskiego) dwiema minutami ciszy, które będą trwać w całym kraju oraz hymnem narodowym.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w poniedziałek o godz. 7.30 zakończy się możliwość wejścia do Westminster Hall, gdzie od środowego popołudnia wystawiona jest trumna z ciałem.O godz. 11.35 trumna zostanie umieszczona na lawecie armaty, a o 11.44 kondukt wyruszy w kierunku Pałacu Westminsterskiego, gdzie dotrze osiem minut później. Za trumną będą szli król Karol III oraz dziewięcioro innych członków rodziny królewskiej.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kiedy? O której godzinie? Transmisja na żywo

Trumna następnie zostanie ponownie umieszczona na lawecie armaty, po czym kondukt wyruszy w kierunku Wellington Arch, który znajduje na tyłach terenów zielonych przylegających do Pałacu Buckingham. Tam trumna zostanie przeniesiona do karawanu, którym zostanie przewieziona do zamku w Windsorze. Członkowie rodziny królewskiej udadzą się do Windsoru samochodami.

O 17.00 w kaplicy św. Jerzego zacznie się nabożeństwo, w którym oprócz rodziny królewskiej uczestniczyć będą personel dworu oraz obecni i byli pracownicy królewskich rezydencji. Podczas tego nabożeństwa trumna zostanie opuszczona do królewskiej krypty, która znajduje się w podziemiach kaplicy. Tam, o godz. 20.30, już tylko w obecności członków rodziny królewskiej, trumna zostanie złożona w grobie w kaplicy króla Jerzego VI, obok rodziców królowej i jej zmarłego w zeszłym roku męża, księcia Filipa.

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II, które odbędą się w poniedziałek 19 września, będziemy Państwu relacjonować i transmitować na żywo na RadioZET.pl.

Brytyjskie media podają, że pogrzeb królowej Elżbiety II będzie największym wydarzeniem telewizyjnym w historii. Szacuje się, że może go obejrzeć około 4,1 mld osób, czyli połowa światowej populacji.

Pogrzeb Elżbiety II. Kto przyjedzie? Lista zagranicznych gości

Na nabożeństwo żałobne w Opactwie Westminsterskim przyjedzie około 500 zagranicznych oficjeli, w tym członkowie rodzin królewskich, prezydenci i premierzy. Obecność na uroczystości żałobnej potwierdziło wielu światowych przywódców, m.in. prezydent USA Joe Biden. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Francję reprezentować będzie prezydent Emmanuel Macron. Dodał, że rozmawiał telefonicznie z nowym królem Karolem III i przekazał mu kondolencje w imieniu narodu francuskiego. "Więź łącząca Francję i Zjednoczone Królestwo jest niezachwiana. Będziemy ją kontynuować, podążając ścieżką wytyczoną przez Jej Wysokość Królową Elżbietę II" - napisał na Twitterze.

W pogrzebie na pewno nie weźmie udziału papież Franciszek. Reprezentować go będzie sekretarz do spraw stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Paul Richard Gallagher - poinformował w piątek Watykan. W uroczystościach nie weźmie też udziału rosyjski przywódca Władimir Putin.

W związku z sankcjami nałożonymi przez Chiny na siedmiu brytyjskich parlamentarzystów władze Izby Gmin nie zgodziły się, aby chińska delegacja rządowa oddała hołd zmarłej królowej Elżbiecie II na terenie parlamentu - poinformował portal Politico.

Brytyjska policja: pogrzeb królowej największą operacją w naszej historii

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas poniedziałkowego pogrzebu królowej Elżbiety II będzie największą operacją, jaką londyńska policja metropolitalna kiedykolwiek podjęła - powiedział w piątek zastępca komisarza Stuart Cundy.

Poinformował, że w samym tylko centrum Londynu rozstawiono 36 km barierek, aby kontrolować przepływ tłumów i zabezpieczyć kluczowe obszary. Utrzymywaniem porządku w brytyjskiej stolicy zajmuje się nie tylko londyńska policja. Od dnia śmierci królowej na ulicach Londynu widać także funkcjonariuszy z formacji policyjnych z innych części kraju.

Cundy przekazał, że podczas pilnowania wydarzeń związanych ze śmiercią królowej policja aresztowała 34 osoby. Nie sprecyzował, jakiego rodzaju czyny były powodem aresztowań, ale zaznaczył, że w żadnym przypadku nie były to protesty.

Nie żyje królowa Elżbieta II

Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat. Na tronie zasiadała przez ponad 70 lat - dłużej niż jakikolwiek brytyjski monarcha w historii. Karol, jej najstarszy syn, automatycznie przejął tron w chwili jej śmierci.

Za czasów Elżbiety II stanowiska premierów brytyjskich pełniło 15 polityków od Winstona Churchila, po Liz Truss. Odbyła ponad 250 podróży, odwiedziła ponad 100 krajów, w tym Polskę. Była pierwszą monarchinią brytyjską, która wybrała się do Australii, Nowej Zelandii, Chin i Ameryki Południowej. Gościła 112 głów państw, w tym prezydenta Polski Lecha Wałęsę, a ostatnim amerykańskim, którego przyjęła, był Joe Biden.

RadioZET.pl/ Bartłomiej Niedziński/ Marcin Furdyna (PAP)