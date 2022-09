Coraz większe tłumy w Londynie przed pogrzebem Elżbiety II. "Nie wejdzie tam pan"

Pogrzeb królowej Elżbiety II ma rozpocząć się o godz. 12 czasu polskiego. Śledzi go cały świat, spodziewa się, że ostatnie pożegnanie królowej może obserwować nawet 4 miliardy ludzi.

Prawdziwe oblężenie przed pogrzebem trwa w Londynie. Jak relacjonuje PAP, o ile w wagonach metra, w czasie podróży ze stacji Euston w północnym Londynie do stacji Green Park niedaleko Pałacu Buckingham nie było tłumów, to w rejonie Green Parku trudno znaleźć wolne miejsce.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Tłumy ludzi w Londynie

- Green Park jest pełny, nie wejdzie tam pan – mówi jeden z kilkuset zgromadzonych w tym miejscu policjantów. Służby kierują nieprzebrane tłumy ludzi do pobliskiego Hyde Parku, gdzie ustawiony jest duży ekran, na którym zgromadzeni będą mogli oglądać transmisję z uroczystości pogrzebowych. Stacja metra Green Park jest otwarta tylko dla wysiadających. Nie będzie można do niej wejść do godzin popołudniowych.

Brytyjczycy mają z okazji pogrzebu Elżbiety II dzień wolny od pracy. Zamknięte są sklepy w całym kraju, muzea, hale sportowe, a nawet niektóre parki i ogrody. Są jednak wyjątki - otwarte będą niemal wszystkie bary w Londynie, a zwłaszcza te, które znajdują się blisko centrum. Korespondentka Radia ZET Anna Rączkowska wyjaśnia, że niektóre otwarte będą dopiero po południu, po uroczystościach pogrzebowych.

W drodze do i z Opactwa Westminsterskiego zobaczymy w poniedziałek wszystkich członków rodziny królewskiej. Wprowadzać trumnę będą osoby spokrewnione z Elżbietą II, a mianowicie król Karol III z jego całym rodzeństwem oraz książę William, Harry i syn księżniczki Anny Peter Philips. Z kolei po mszy za trumną w krótkim pochodzie zobaczymy też królową małżonkę Camillę, księżną Kate, Sophię, a także Meghan.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Furdyna/Anna Rączkowska