Książę Filip zmarł w piątek 9 kwietnia 2021 roku na zamku w Windsorze w wieku 99 lat. Był małżonkiem królowej Elżbiety II przez ponad 73 lata. "Z głębokim smutkiem Jej Wysokość Królowa ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Filipa, Księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość odszedł spokojnie dziś rano na zamku Windsor. Rodzina Królewska łączy się z ludźmi na całym świecie w żałobie po jego stracie" - napisano w komunikacie Pałacu Buckingham.

Książę Filip w połowie marca powrócił na zamek w Windsorze, gdzie wraz królową spędzał większość czasu od wybuchu pandemii koronawirusa, po trwającym miesiąc pobycie w dwóch londyńskich szpitalach. Jak początkowo podawano, przyjęcie księcia do szpitala miało charakter profilaktyczny, później jednak poinformowano o infekcji, a następnie o zabiegu w związku z istniejącą wcześniej dolegliwością serca. Miesięczny pobyt w szpitalu był najdłuższym w jego życiu. Jednak mimo że w ostatnich latach Filip coraz częściej miał problemy zdrowotne, jego ogólna kondycja - zważywszy na wiek - była bardzo dobra. Zaledwie dwa lata temu zrezygnował z samodzielnego prowadzenia samochodu.

Pogrzeb księcia Filipa - program, lista gości, szczegóły uroczystości

Pałac Buckingham opublikował w czwartek listę 30 uczestników ceremonii oraz przedstawił niektóre szczegóły jej przebiegu. Ponieważ pogrzeb musi się odbyć zgodnie z restrykcjami wprowadzonymi z powodu epidemii, będzie on wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej był planowany, ale jak podano, starano się spełnić maksymalnie dużo życzeń wyrażonych przez księcia.

Na liście uczestników, o której ostatecznym kształcie decydowała królowa, są oprócz niej samej, czwórka ich dzieci - Karol, Anna, Andrzej i Edward z małżonkami (z wyjątkiem rozwiedzionego Andrzeja) oraz ósemka wnuków, przy czym czwórka z nich - William, Zara Tindall, Beatrycze i Eugenia z własnymi małżonkami. Nie będzie natomiast żadnych prawnuków, gdyż uznano, że są zbyt młodzi.

Pozostałą dziesiątkę uzupełniają dzieci nieżyjącej już siostry królowej, księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones i lady Chatto wraz z mężem, trójka kuzynów królowej - Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu i księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten, a także - co jest sporym zaskoczeniem - trójka niemieckich kuzynów księcia. Ich osoby nie przewijały się w spekulacjach brytyjskich mediów na temat listy uczestników.

Pogrzeb księcia Filipa - online

Pogrzeb odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor o godz. 15:00 czasu brytyjskiego (16:00 czasu polskiego), a transmisja rozpocznie się już o 14:30.

Ciało księcia spoczywa obecnie w prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze. W dniu pogrzebu trumna zostanie przeniesiona stamtąd do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia na tę okazję wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego. Obok trumny będą szły dzieci księcia, zaś za nią pozostali uczestnicy uroczystości, z wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy monarszym Bentleyem. Książę William i Harry, którzy pozostają w nie najlepszych stosunkach nie będą szli obok siebie, lecz będzie przedzielał ich Peter Philips, syn księżniczki Anny.

Wbrew tradycji wszyscy mężczyźni będą w garniturach, a nie w mundurach wojskowych, co pomoże uniknąć kontrowersji w związanych ze statusem księcia Andrzeja i księcia Harry'ego, którzy z różnych powodów wycofali się z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Wszyscy uczestnicy będą natomiast mieć maseczki na twarzach i będą siedzieli, zachowując stosowny dystans.

Pogrzeb księcia Filipa - transmisja na żywo

Transmisję na żywo z uroczystości pogrzebowych księcia Filipa będzie można oglądać na radiozet.pl. Przypominamy, że pogrzeb rozpocznie się o godz. 15:00 czasu brytyjskiego (16:00 czasu polskiego).

W trakcie uroczystości odbędą się śpiewy, ale chór będzie się składał tylko z czterech osób, a uczestnicy nie będą śpiewać. Ceremonia, jak zapowiedział Pałac Buckingham, ma przede wszystkim nawiązywać do wojskowej kariery księcia i do jego dokonań z późniejszego okresu. Dokładny program ceremonii zostanie przedstawiony w piątek wieczorem.

