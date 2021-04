To zdjęcie królowej na pogrzebie poruszyło internautów. "Po prostu druzgocące"

Trumna z ciałem księcia Filipa została opuszczona do królewskiej krypty w podziemiach kaplicy św. Jerzego, w której odbywało się nabożeństwo żałobne. Pozostanie tam do śmierci jego żony, królowej Elżbiety II, po czym zostanie przeniesiona do kaplicy króla Jerzego VI, w której również obecna monarchini zostanie pochowana.

Elżbieta II pożegnała księcia Filipa. Siedziała z dala od reszty rodziny z powodu pandemii

Uczestnicy nabożeństwa żałobnego zachowywali wymagany dystans. Oznaczało to, że królowa przez całą ceremonię żałobną siedziała sama. Każdy z żałobników miał na twarzy maseczkę. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan nie ukrywał współczucia dla brytyjskiej monarchini z powodu jej oddalenia od bliskich w tak trudnym dla niej dniu.

"Czy był kiedykolwiek bardziej łamiący serce obraz królowej? Okrutna separacja i samotność, których doświadczyło tak wiele osób podczas tej pandemii, a teraz znosi najsławniejsza kobieta świata, żegnając się z mężem, z którym przeżyła 73 lata. Po prostu druzgocące" - napisał na Twitterze.

Wtórowali mu także internauci. "Absolutnie przejmujący obraz"; "Bolesny obrazek. Królowa nie powinna siedzieć sama". Niektórzy stwierdzili, że na pogrzebie nie powinny obowiązywać aż tak surowe zasady. "Zaszczepiona królowa ma maseczkę i siedzi samotnie na pogrzebie męża, to niedorzeczne" - pisali.

BBC przypomina, że rodzina królewska ściśle przestrzega brytyjskich protokołów związanych z pandemią Covid-19. Wszyscy goście, którzy nie są członkami tego samego gospodarstwa domowego, muszą siedzieć w odległości około 2 metrów od siebie.

