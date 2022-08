Polacy pojadą do Zaporoża. Elektrownię atomową okupują Rosjanie

Eksperci z Polski znaleźli się w składzie misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do kontrolowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - informuje w niedzielę Radio Swoboda. Z kolei według "The New York Times" misję tworzy 14 osób, w tym sekretarz generalny MAEA.