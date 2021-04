Jakub Marchewka, 28-letni Polak zamieszkały w USA, zginął przed tygodniem, zastrzelony w biały dzień na jednym z parkingów w Chicago. Wcześniej doszło do awantury między nim a nieznanym mężczyzną. Jedna ze stacji telewizyjnych opublikowała fragmenty nagrania z monitoringu, pokazujące zajście

Polak, 28-letni Jakub Marchewka, został zastrzelony w biały dzień na jednym z parkingów w Chicago. Według policji, która nadal poszukuje sprawcy, między Polakiem a nieznanym mężczyzną doszło do awantury. W pewnej chwili mężczyzna sięgnął po broń i postrzelił 28-latka.

Do tragedii doszło 4 kwietnia, w trakcie świąt wielkanocnych. Poszkodowany trafił w stanie krytycznym do jednego z chicagowskich szpitali. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

Jak poinformował amerykański korespondent Radia ZET Daniel Bociąga, telewizja NBC Chicago opublikowała fragmenty nagrania z jednej z kamer, pokazujących zajście, w wyniku którego zastrzelony Jakub Marchewka. Widać bójkę oraz moment, w którym sprawca wyjmuje broń. Jest on wciąż poszukiwany przez policję.

Na fragmencie filmu, udostępnionego przez reportera na Twitterze, widać bójkę oraz moment, w którym sprawca wyjmuje broń. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany przez policję.

Przyjaciele Jakuba Marchewki zorganizowali zbiórkę na jego pogrzeb w serwisie GoFundMe.com. - Był typem osoby, która zawsze będzie Cię rozśmieszać! Próbuję zebrać pieniądze, aby jego rodzina mogła go odpocząć i nie musieć martwić się o pieniądze w tym trudnym czasie! - możemy przeczytać w opisie zbiórki.

