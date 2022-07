Policja podała bilans strzelaniny w Kopenhadze. Sprawca miał przy sobie karabin

Jak uściślił, jedną z ofiar śmiertelnych jest mężczyzna po czterdziestce, a dwie pozostałe to młodzi ludzie. W związku ze strzelaniną w pobliżu centrum handlowego zatrzymano "w sposób niedramatyczny" 22-letniego rodowitego Duńczyka. Policja jest pewna, że jest on sprawcą. W poniedziałek zostanie on przesłuchany pod zarzutem zabójstwa.

Według Thomassena mężczyzna miał przy sobie karabin oraz amunicję. W użyciu mogła być również inna broń. Zatrzymany był wcześniej znany policji za drobne wykroczenia. Wciąż nieznany jest motyw strzelaniny. Nie wyklucza się aktu terrorystycznego.

Strzelanina w centrum handlowym. Zatrzymano 22-latka

Według duńskiej gazety "Jyllands-Posten" częścią śledztwa w sprawie strzelaniny są cztery filmy, opublikowane w serwisie YouTube, na którym młody Duńczyk pozuje z karabinem oraz pistoletem. Materiał nie jest już dostępny w Internecie. Z kolei duński tabloid "B.T." podał, że w mediach społecznościowych mężczyzna pisał: "kwetiapina (lek stosowany w psychiatrii) nie działa".

Policja uważa, że napastnik działał w pojedynkę, mimo to w Kopenhadze wciąż trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policji oraz wojska. Wstrzymano ruch pobliskiego metra, a także odwołano koncert brytyjskiego piosenkarza Harry'ego Stylesa, który miał się odbyć w niedzielę wieczorem w pobliżu centrum handlowego, gdzie doszło do tragedii.

Premier Danii Mette Frederiksen złożyła rodzinom ofiar kondolencje. Akt przemocy nazwała "okrutnym" oraz "bezsensowym".

