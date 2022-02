Policja zastrzeliła nożownika na dworcu. Groził wcześniej dwóm funkcjonariuszom

Paryska policja zastrzeliła w poniedziałek rano na stołecznym dworcu Gare du Nord mężczyznę uzbrojonego w nóż - poinformował minister transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari. Według policji mężczyzna groził dwóm funkcjonariuszom nożem o długości 30 cm.

Szef francuskiego MSW Gerald Darmanin sprecyzował na Twitterze, że zdarzenie miało miejsce około godz. 7 rano. Policja użyła broni palnej przeciwko atakującemu mężczyźnie, który "stanowił niebezpieczeństwo dla nich samych i podróżnych" - napisał minister.

Jak informował minister Djebbari w radiu RMC, incydent nie miał podłoża terrorystycznego, a mężczyzna był już wcześniej znany policji. Na broni napastnika napisany był skrót "ACAB", czyli "wszyscy policjanci to dranie" (z ang. all cops are bastards) - przekazały służby bezpieczeństwa. Gare du Nord to jeden z największych dworców kolejowych w Europie.

RadioZET.pl/PAP