Absurdalne słowa rzeczniczki MSZ Rosji. Porównała Dudę do Hitlera

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa odniosła się do wtorkowej wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Kijowie. Po zmanipulowaniu wypowiedzi Dudy przez rosyjską agencję TASS Zacharowa porównała słowa prezydenta Polski wprost do dewizy Adolfa Hitlera.

Rosja prowadzi już pół roku wojnę w Ukrainie, ale zarazem skrajnie oczerniającą politykę wobec państw regionu, które najmocniej wsparły zaatakowane przez wojska Putina państwo.

Kreml nie odpuszcza Polsce, a już tym bardziej, gdy dochodzi do wspólnych spotkań prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Obaj spotkali się w Kijowie 23 sierpnia. Andrzej Duda mówił o wielkich perspektywach na wspólne relacje.

Rzeczniczka MSZ Rosji porównuje słowa Dudy do dewizy Hitlera

- Ukraina […] jest też krajem nieco większym ludnościowo, ale przede wszystkim jest krajem o olbrzymich możliwościach, wielkiej perspektywie, także ogromnych zasobach naturalnych. W związku z czym jest to także kraj, z którym Polska po prostu chce robić interesy – mówił Duda. Wskazał, że chodzi zwłaszcza o współpracę na rynkach energetycznych, która przyniesie obopólne korzyści.

Te słowa zmanipulowała rosyjska agencja TASS. Na swoim kanale na Telegramie usunęła fragment z wypowiedzi Dudy o "wzajemnych korzyściach". To wystarczyło, by na szokujące porównanie Dudy do Adolfa Hitlera pozwoliła sobie rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

"Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że jego kraj chce z zyskiem robić interesy na Ukrainie. Duda nazwał Ukrainę krajem «ogromnych możliwości, wielkich perspektyw i ogromnych zasobów naturalnych»"- przytoczyła słowa Dudy Zacharowa. Następnie zestawiła je z dewizą Adolfa Hitlera. "Hitler: Musimy zawsze wychodzić z tego, że pierwszym zadaniem tych narodów jest służenie naszej gospodarce. Dlatego musimy dążyć, kierując się interesami gospodarczymi, aby wszelkimi sposobami wydobyć z okupowanych terytoriów rosyjskich wszystko, co jest możliwe" - napisała Zacharowa, bez dalszego komentarza.

"Rosja wytwarza wrogość między Polakami a Ukraińcami"

Zdaniem rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych RP Stanisława Żaryna Kreml "dąży do wytworzenia wrogości między Polakami i Ukraińcami, manipulując faktami lub szerząc fałszywe narracje". Te działania względem Polski nie zmieniają się od dłuższego czasu.

Rzecznik MKSS zwrócił uwagę na przykłady fałszywych narracji, które Kreml szerzy celem poróżnienia Polaków i Ukraińców. Rosyjska propaganda przekonuje m.in., że "Ukraińcy otrzymują w Polsce nienależne im świadczenia" lub "Polacy wykorzystują Ukraińców". Kreml próbuje też forsować narracje, że "Polska przyzwala na kult Bandery". Jak wyjaśnił Żaryn, ten wątek został wypromowany w sfałszowanej korespondencji między polskim i ukraińskim MSZ. Z kolei nieprawdziwe twierdzenia o tym, że "Polska po cichu anektuje Ukrainę" to element kampanii rosyjskiego wywiadu.

RadioZET.pl/PAP/Maria Zacharowa Telegram