Prezydent Afganistanu opuścił kraj. Talibowie chcą pełni władzy. "To koniec. Po wszystkim"

Afganistan. Talibowie zajęli w niedzielę rano kolejne prowincje państwa oraz znaczną część sprzętu wojskowego, który pozostawili m.in. Amerykanie. Poza ich kontrolą pozostawał jedynie stołeczny Kabul i jego okolice. Rzecznik talibów powiedział w niedzielę rano, że otrzymali oni rozkaz, by pozostać na rogatkach stolicy i nie wkraczać do miasta, czekając na pokojową zmianę władzy. Oznajmił, że nie chcą oni krzywdzić ani zabijać "niewinnych afgańskich cywilów".

Afganistan. Prezydent Ashraf Ghani opuścił kraj. Będą negocjacje z talibami?

Według popołudniowych doniesień medialnych kraj opuścił w niedzielę prezydent Ashraf Ghani. - To koniec. Po wszystkim - miał powiedzieć przedstawiciel amerykańskiej administracji, cytowany przez telewizję Fox News.

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid poinformował natomiast, że po ucieczce z Kabulu policji i przedstawicieli władz, Taliban polecił swym oddziałom wejście do miasta, aby "zapewnić bezpieczeństwo i przeciwdziałać chaosowi". Inny z przedstawicieli talibów, Suhail Shaheen spodziewa się, iż nowy rząd zostanie powołany w ciągu kilku najbliższych dni.

Były premier i szef MSZ Afganistanu oraz szef afgańskiej rady ds. pojednania narodowego, cytowany przez Reutersa Abdullah Abdullah potwierdził, że Ghani opuścił kraj. Agencja informuje, że prezydent udał się do Tadźykistanu skąd - jak twierdzi rosyjska agencja RIA Nowosti - uda się do innego kraju.

Z kolei Abdullah w nagraniu wideo zaapelował do Afgańczyków, by zachowali spokój, a do talibów zwrócił się z prośbą o czas na negocjacje - podała RIA Nowosti. Nie wiadomo, czy doszło już do zapowiadanego od rana ustąpienia Ghaniego ze stanowiska głowy państwa. Telewizja Fox News określiła go jako "byłego prezydenta", tak samo miał o nim mówić Abdullah, który - zdaniem mediów - miał również obarczyć swojego przełożonego winą za obecną sytuację w Afganistanie.

Media: nie będzie rządu tymczasowego, talibowie chcą pełni władzy

Reuters informuje też, że w Afganistanie nie będzie rządu tymczasowego, o którym wcześniej mówił rząd tego kraju. Talibowie oczekują bowiem przejęcia pełni władzy - podał Reuters, powołując się na przedstawicieli bojowników.

Wcześniej w niedzielę pojawiły się informacje, że rząd w Kabulu i talibowie porozumieli się w sprawie powołania rządu tymczasowego. Przedstawiciele talibów mówili, że pokojowe przekazanie władzy w Afganistanie odbędzie w "najbliższych kilku dniach" i zostanie powołany nowy rząd.

Jednak dwaj przedstawiciele talibów przekazali, że taki rząd nie powstanie i że chcą oni pełni władzy - relacjonuje Reuters. Nie jest jasne, jak zauważa agencja, jak ma dokonać się przekazanie władzy; talibowie oczekują, że popierany przez Zachód rząd afgański podda się bez stawiania oporu.

USA opuszczają Afganistan, talibowie przejmują kontrolę nad państwem

Talibowie - radykalnie konserwatywni islamscy bojownicy - szturmem przejmują kontrolę nad Afganistanem. Kryzys trwa od kwietnia, od kiedy prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że armia amerykańska oraz wojska NATO opuszczą kraj. W ostatnich kilkunastu dniach bojownicy przeszli do ofensywy i zajęli praktycznie wszystkie najważniejsze miasta i prowincje kraju. Został im tylko stołeczny Kabul i jego okolice.

Eksperci zwracają uwagę, że widmo powrotu do władzy w Afganistanie talibów, którzy rządzili tam od 1996 do końca 2001 roku, narzucając rygorystyczną wersję islamu, jest niepokojące zarówno dla mieszkańców tego kraju, jak i dla społeczności międzynarodowej. Przypomnijmy, że w czerwcu z tego państwa wrócił również ostatni kontyngent polskich żołnierzy.

