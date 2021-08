USA chcą zakończyć akcję ewakuacji z Kabulu do 31 sierpnia. O przedłużenie o jej przedłużenie zaapelowali pozostali liderzy państw Grupy G7. Tymczasem talibowie, którzy kontrolują Afganistan od połowy sierpnia, nie zgadzają się na obecność zachodnich wojsk w kraju od września.

Joe Biden, prezydent USA, poinformował we wtorek, że w ciągu ostatnich 12 godzin z lotniska w Kabulu wyruszyło ponad 50 samolotów USA i koalicjantów, zabierając łącznie ponad 12 tys. ludzi. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki stwierdziła, że przy obecnym tempie ewakuacji obecna akcja będzie największą tego typu operacją w historii.

Po wirtualnym szczycie państw Grupy G7 Biden stwierdził, że im szybciej dojdzie do końca misji, tym lepiej, m.in. ze względu na zagrożenie atakiem terrorystycznym ze strony tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). - Ryzyko jest realne. Każdy kolejny dzień naszej obecności jest kolejnym, w którym ISIS będzie starać się zaatakować lotnisko - powiedział prezydent. Jak dodał, dalszy ciąg misji zależy również od dalszej kooperacji talibów, którzy dotąd umożliwiali przepływ ludzi na lotnisko, lecz w ocenie Bidena, sytuacja jest "delikatna" i może ulec "załamaniu".

Ewakuacja z Afganistanu. Biden nie zmienia terminu

Przedstawiciele Pentagonu powiedzieli we wtorek mediom, że część z 5,8 tys. żołnierzy USA na lotnisku w Kabulu zaczęła proces powrotu do domu, choć jak dotąd dotyczy to niewielkiej ich liczby, która w ocenie resortu nie wpłynie na akcję ewakuacyjną. Zapowiedź zakończenia operacji z końcem sierpnia - wbrew prośbom m.in. sojuszników w NATO - spotkała się z krytyką wielu kongresmenów, według których nie ma szans na tak szybkie ewakuowanie wszystkich Amerykanów i afgańskich współpracowników sił USA.

W środę Republikanie w Izbie Reprezentantów zamierzają zgłosić rezolucję wzywającą Bidena do wydłużenia akcji ewakuacyjnej. Prawdopodobnie będą mieć poparcie części Demokratów, którzy również publicznie wzywali prezydenta do przedłużenia ewakuacji.

O przedłużenie misji na lotnisku w Kabulu zaapelowały inne państwa G7 podczas wirtualnego szczytu, zwołanego z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Borisa Jonhsona. W wypowiedziach po spotkaniu brytyjski szef rządu i kanclerz Niemiec Angela Merkel pośrednio lub bezpośrednio przyznawali, że nie udało im się przekonać Bidena do przedłużenia tego terminu. Państwa europejskie przyznawały, że bez prawie 6000 amerykańskich żołnierzy kontrolujących lotnisko w Kabulu nie są w stanie same prowadzić ewakuacji.

Przywódcy G7 oświadczyli, że talibowie będą oceniani na podstawie czynów, a nie słów, oraz zapewnili, że będą oni rozliczani ze swoich działań w zakresie zapobiegania terroryzmowi, przestrzegania praw człowieka oraz dążenia do osiągnięcia w Afganistanie porozumienia politycznego obejmującego wszystkie strony. - Legitymacja każdego przyszłego rządu zależy od tego, jakie podejście przyjmie on teraz, by wypełnić swoje międzynarodowe obowiązki i zobowiązania w celu zapewnienia stabilnego Afganistanu - podkreślili.

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid oznajmił we wtorek, że ewakuacje cudzoziemców z Afganistanu muszą skończyć się zgodnie z planem 31 sierpnia. Zapewnił, że talibowie zagwarantują bezpieczeństwo ludziom, którzy teraz usiłują dostać się na lotnisko w Kabulu i opuścić kraj.

Mudżahid zaapelował do USA podczas konferencji prasowej, by nie zachęcały Afgańczyków do opuszczania kraju. Dodał, że zagraniczne ambasady nie muszą zawieszać pracy, ponieważ talibowie zapewnią im bezpieczeństwo, tak jak osobom, które teraz usiłują wyjechać z Afganistanu.

Odniósł się od doniesień mediów, zgodnie z którymi talibowie planują zemstę na tych, którzy współpracowali z obalonym rządem czy siłami koalicji NATO. - Gwarantujemy im bezpieczeństwo (...) Zapomnieliśmy o wszystkim, co stało się w przeszłości - powiedział. Tym zapewnieniom przeczą informacje, do których dotarli urzędnicy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według nich, w całym Afganistanie dochodzi do masowych egzekucji osób, które przez talibów zostały uznane za "zdrajców" przez współpracę z wojskami koalicji.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński