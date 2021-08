Talibowie opanowali pałac w Kabulu. Prezydent: musiałem wyjechać, by uniknąć rozlewu krwi

Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku, że opuścił kraj, aby uniknąć rozlewu krwi. Według niektórych doniesień Ghani wyjechał do Tadżykistanu i jest obecnie w Omanie. Tymczasem w mediach pojawiły się nagrania z pałacu prezydenckiego w Kabulu, do którego weszli już talibowie.

Afganistan od kilkunastu dni jest stopniowo "przejmowany" przez talibów, którzy sprawują już kontrolę praktycznie nad całym terytorium kraju, łącznie ze stolicą, czyli Kabulem. Jak twierdzą, chcą "zapewnić bezpieczeństwo i przeciwdziałać chaosowi". Przedstawiciel talibów, Suhail Shaheen spodziewa się, iż nowy rząd zostanie powołany w ciągu kilku najbliższych dni. Wcześniej bojownicy odrzucili propozycję ustanowienia rządu tymczasowego.

W niedzielę kraj opuścił prezydent Ashraf Ghani. Wieczorem opublikował wpis w mediach społecznościowych, co było jego pierwszą wypowiedzią od czasu wyjazdu:

"Talibowie jasno dali do zrozumienia, że aby mnie wypędzić, są gotowi do krwawego ataku na Kabul i jego mieszkańców. Chcąc zapobiec rozlewowi krwi, postanowiłem odejść" - napisał.

Polityk nie ujawnił jednak, gdzie się obecnie znajduje, nie podał też szczegółów swego wyjazdu. Wciąż nie ma też pewności co do statusu politycznego Ghaniego - niektóre media mówią o nim jako o wciąż urzędującej głowie państwie, inne nazywają go "byłym prezydentem".

Telewizja Al Jazeera podała, powołując się na ochroniarza prezydenta, że Ghani, jego żona, szef sztabu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego polecieli do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Wcześniej media podawały, że prezydent udał się do Tadżykistanu, a potem do Omanu. (

Talibowie wtargnęli do pałacu prezydenckiego w Kabulu

Tymczasem internet obiegły materiały, przedstawiające oddział talibów, który pod nieobecność afgańskich władz wtargnął do pałacu prezydenckiego w Kabulu. Wideo oraz zdjęcia opublikowała Al Jazeera. "Nasz kraj został uwolniony, mudżahedini są zwycięzcami w Afganistanie" - powiedział jeden z talibów:

Ofensywa talibów trwa od kwietnia, od kiedy prezydent USA Joe Biden zapowiedział wycofanie z Afganistanu amerykańskich żołnierzy. W ostatnich kilkunastu dniach bojownicy, wykorzystując m.in. pozostawione przez Amerykanów broń oraz pojazdy, stopniowo przejmowali kontrolę we wszystkich ważniejszych ośrodkach miejskich i prowincjach w kraju. 15 sierpnia dotarli do Kabulu

RadioZET.pl/PAP/Facebook/Twitter