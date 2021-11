Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że Krym w sensie prawnym jest terytorium rosyjskim. To pierwsza tak otwarta deklaracja dyktatora, choć Białoruś wciąż nie uznała aneksji Krymu przez Rosję, do której doszło w 2014 r. po interwencji zbrojnej.