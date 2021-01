Aleksiej Nawalny aresztowany na 30 dni. "Wzywam was, wychodźcie na ulice!"

Aleksiej Nawalny w nagraniu wideo, opublikowanym po decyzji sądu, który w poniedziałek nakazał zatrzymanie go w areszcie do połowy lutego, oznajmił, że władze boją się, że ludzie wyjdą na ulice, ponieważ "to jest ten czynnik polityczny, którego nie można ignorować".

Rosyjski opozycjonista mówił o "bandzie złodziei, która przez 20 lat grabiła kraj". - Oni boją się tych ludzi, którzy mogą przestać się bać i uświadomić sobie swoją siłę - oświadczył.

- Wzywam was - nie milczcie, sprzeciwiajcie się, wychodźcie na ulice! - zaapelował. Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow oświadczył, że sztaby polityka w całej Rosji "bezzwłocznie zaczynają przygotowania do wielkich mityngów", które odbędą się 23 stycznia.

Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do 15 lutego

Aleksiej Nawalny został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany.

Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym. Sąd zdecydował w poniedziałek, że opozycjonista pozostanie w areszcie do 15 lutego. O umieszczenie Nawalnego w areszcie wnioskowała Federalna Służba Więzienna (FSIN). Chce ona, by Nawalny pozostał w areszcie śledczym do czasu, gdy rozpatrzony zostanie jej wniosek o zamianę wydanego wobec niego w 2014 roku wyroku w zawieszeniu na bezwzględne wykonanie kary, czyli pozbawienie wolności. Według mediów sąd zajmie się tym wnioskiem 29 stycznia.

RadioZET.pl/PAP