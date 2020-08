Aleksiej Nawalny jest w śpiączce w szpitalu w Omsku. Według mediów lekarze wprowadzili go w śpiączkę, by podłączyć go do respiratora. Kira Jarmysz zaznaczyła, że nadal brak wyników badań lekarskich.

"Aleksiej nadal jest pod respiratorem. Jest w śpiączce w stanie ciężkim. Na razie nie ma wyników badań" - napisała Jarmysz na Twitterze.

Aleksiej Nawalny został otruty? Zdjęcia i nagrania z lotniska i samolotu

Niezależny portal Meduza podał, że w stan śpiączki wprowadzili Nawalnego lekarze, by podłączyć go do respiratora. Opozycjonista jest w szpitalu w Omsku.

Jarmysz napisała także, że lekarze reagują "wymijająco", co - jej zdaniem - "potwierdza tylko, że to otrucie".

Jeszcze dwie godziny temu byli gotowi podzielić się wszelkimi informacjami, a teraz wyraźnie zwlekają i nie mówią o tym, co wiedzą.

- oświadczyła rzeczniczka.

Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia z lotniska i samolotu przedstawiające Aleksieja Nawalnego i akcję ratunkową.

Lekarka Anastazja Wasiljewa, która stale leczy polityka, zapewniła, że nie miał on nigdy alergii na żadne substancje. Wasiljewa podkreśliła, że nie pozwolono jej na rozmowę z lekarzem w Omsku.

Wydział zdrowia we władzach obwodu omskiego poinformował, że stan Nawalnego jest ciężki. "Nad postawieniem diagnozy i wyjaśnieniem, co się z nim dzieje, pracują lekarze wszystkich specjalności. Zrobiono wszystkie analizy i przeprowadzono wszelkie badania" - zapewniły służby prasowe.

RadioZET.pl/ PAP Twitter