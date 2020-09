Nowe fakty ws. otrucia Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy opozycjonisty opublikowali na jego koncie na Instagramie nagranie wideo. Widać na nim, jak członkowie jego ekipy przeszukują pokój w hotelu Xander w Tomsku. Zdarzyło się to godzinę po tym, gdy dowiedzieli się, że Nawalny zachorował w podejrzanych okolicznościach.

Aleksiej Nawalny otruty w pokoju hotelowym, nie na lotnisku

Nawalny opuścił hotel 20 sierpnia. Na filmie widać, jak zespół Nawalnego pakuje kilka pustych butelek po wodzie mineralnej w rękawicach ochronnych. "Postanowiono zebrać wszystko, co hipotetycznie mogłoby się przydać, i przekazać to lekarzom w Niemczech. Fakt, że sprawa nie zostanie zbadana w Rosji, był dość oczywisty" - czytamy w poście.

Dwa tygodnie później niemieckie laboratorium znalazło ślady Nowiczoka właśnie na butelce wody z pokoju hotelowego w Tomsku. Następnie potwierdziły to kolejne laboratoria, które przeprowadziły analizy. "Teraz rozumiemy: zostało to zrobione, zanim opuścił pokój hotelowy i udał się na lotnisko" - napisano na Instagramie.

W czwartek Niemcy zwróciły się o pomoc do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w zbadaniu domniemanego otrucia lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego zakazanym toksycznym środkiem chemicznym. "Sekretariat Techniczny OPCW otrzymał od RFN prośbę o pomoc techniczną", a eksperci organizacji "pobrali próbki biomedyczne od pana Nawalnego do analizy w laboratoriach OPCW" - przekazano w oświadczeniu tej organizacji. Niemcy twierdzą, że mają dowód na to, że Nawalny, który przebywa obecnie w szpitalu w Berlinie, został otruty 20 sierpnia środkiem bojowym z grupy Nowiczok.

20 sierpnia Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował w Omsku na Syberii, gdzie opozycjonista został hospitalizowany. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom i intensywnemu leczeniu. W zeszłym tygodniu został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.

RadioZET.pl/PAP