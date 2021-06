Ambasador Polski wezwany w trybie pilnym przez MSZ Izraela

Ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został w niedzielę wezwany przez tamtejszy MSZ – przekazał wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. Na poniedziałek do polskiego MSZ została wezwana kierująca izraelską ambasadą w Warszawie chargé d'affaires Tal Ben-Ari Yaalon.

Wiceszef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaznaczył, że wezwanie ambasadora Magierowskiego ma związek z uchwaleniem przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Minister nie chciał mówić o szczegółach.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która stanowi m.in. że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia. Nowelą zajmie się teraz Senat.

Izrael wzywa polskiego ambasadora na dywanik. Chodzi o nowelę ustawy

Uchwalenie noweli prawa przez Sejm spotkało się z ostrą reakcją strony izraelskiej. W czwartek wieczorem ambasada Izraela w Polsce stwierdziła, że nowe prawo "uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę" i że to "niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami". Magierowski napisał dziś na Twitterze, że wyjaśnia stronie izraelskiej nieporozumienia i objaśnia znaczenie noweli KPA.

Szef MSZ Izraela Jair Lapid ocenił we wpisie na Twitterze m.in., że "nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami". "Polska, na terenie której zamordowano miliony Żydów, popełniła poważny błąd. Nie jest za późno na naprawę" - zakończył.

Polskie MSZ w oświadczeniu wydanym w piątek podkreśliło, że "Polska z niepokojem odnotowuje wypowiedzi strony izraelskiej, dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego". Według MSZ, "wypowiedzi te wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa". Jak dodano, "Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holocaust, który był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich m.in. na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Ofiarami zbrodni niemieckich były miliony obywateli II RP".

W sprawę zaangażował się też po stronie Izraela Departament Stanu USA. Ned Price napisał w piątek na Twitterze: "Wierzymy, że uregulowanie kwestii restytucji z czasów Holokaustu jest istotne, by zapewnić sprawiedliwość i równość wszystkim ofiarom". Ocenił jednocześnie, że czwartkowa decyzja polskiego parlamentu była "krokiem w złym kierunku". Zaapelował do Polski, by nie kontynuowała tego procesu legislacyjnego.

Uchwalona w czwartek nowelizacja jest konsekwencją dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. TK orzekł, że przepis KPA w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

RadioZET.pl/PAP/Twitter