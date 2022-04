Ambasador Rosji grozi Polsce odwetem. "Postawa szczególnie wroga na tle partnerów"

Ambasador Rosji w rozmowie z Reutersem przyznał, że placówka ma problemy finansowe i może za pewien czas nie być zdolna np. do zapłacenia rachunków. Siergiej Andriejew zagroził, że jeśli tak się stanie, Rosja podejmie wobec Polski działania odwetowe.

Po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie, w marcu z Polski wydalono 45 rosyjskich dyplomatów, którym zarzucano współpracę z rosyjskimi służbami. Zablokowano również konta bankowe ambasady. Rosjanie oczywiście zaprzeczyli wszystkim oskarżeniom.

Ambasador Rosji grozi Polsce. Żali się też na problemy finansowe

Rosyjski ambasador Siergiej Andrejew udzielił wywiadu Reutersowi, w którym żali się, że placówka ma problemy finansowe i powoli zaczyna jej brakować gotówki. Nie sprecyzował jednak, kiedy mogłoby do tego dojść.

- Mamy pewne rezerwy, ale one nie są nieograniczone. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może być tak, że nie będziemy w stanie płacić rachunków - powiedział, dodając: - To powinno być jasne, że jeśli przestaniemy tu funkcjonować, to samo spotka polską ambasadę w Moskwie.

Andriejew ocenił też, że postawa Polski wobec Rosji od 24 lutego jest "szczególnie wroga na tle innych partnerów międzynarodowych". Jego zdaniem Polska kreuje na forum NATO, Unii Europejskiej i w ogóle w Europie wizerunek Rosji jako "najbardziej nieprzyjaznego kraju".

RadioZET.pl/Reuters

