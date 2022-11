Amerykanie są niezadowoleni z Polski. Chodzi o miliardy dolarów

Mariusz Błaszczak podpisał w lipcu umowy na zakup nowych czołgów K2 i haubic K9, we wrześniu zatwierdził umowy na pozyskanie samolotów bojowo-szkoleniowych FA-50, a niedawno podpisał też umowę, w ramach której polska armia pozyska wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo . Część nowego sprzętu ma zastąpić broń, którą nasz kraj wysłał Ukrainie walczącej z rosyjską agresją.

Według Politico Amerykanie przyglądają się tym zakupom z niepokojem. “Korea Południowa zdobywa w Europie wielomiliardowe kontrakty obronne. Widać, że Seul dąży do tego, by stać się większym graczem na światowym rynku handlu bronią. I to powoduje pewną nerwowość w amerykańskim przemyśle obronnym” - pisze portal.

Politico: amerykański przemysł zbrojeniowy niezadowolony z decyzji Polski

Politico zwraca uwagę, że Europa Wschodnia zwykle kupowała nowoczesną broń w Stanach Zjednoczonych, a obecnie widać zmianę trendu. Warto jednak zaznaczyć, że Polska nie zrezygnowała z zakupów w USA.

Jeszcze przed inwazją na Ukrainę Polska podpisała kontrakt na zakup myśliwców F-35, baterie systemu Patriot czy wyrzutnie HIMARS. Ponadto na początku kwietnia szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie polskiej armii 250 czołgów czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEPv3. Kontrakt ten opiewa na 4,75 mld USD. Dla porównania umowy na zakup 180 czołgów K2 i 212 armatohaubic K9 z Korei Płd. są warte 3,37 mld USD i 2,4 mld USD.

Jeśli jednak Polska zdecyduje się na realizację wszystki opcji w zawartych kontraktach i dostawy kolejnych partii sprzętu z Korei Płd. zostaną zrealizowane, wartość transakcji może wzrosnąć do 15 mld dolarów. Umowa obejmuje pozyskanie łącznie 980 czołgów K2, 672 samobieżnych haubic K9 i 48 samolotów FA-50.

Polska kupuje czołgi K2, armatohaubice K9 i inne uzbrojenie w Korei Płd.

- Przemysł amerykański obawia się, że nie zatrzyma się to w Polsce - powiedział anonimowy rozmówca Politico, który utrzymuje kontakty z wieloma amerykańskimi firmami przemysłu zbrojeniowego. Zakup koreańskich czołgów K2 planuje też Norwegia, a norweski producent amunicji Nammo podpisał umowę z południowokoreańskim Hyundai Rotem na opracowanie nowych pocisków 120 mm do czołgów, niezależnie od tego, czy rząd w Oslo kupi K2, czy nie.

Minister Błaszczak wyjaśnił, że wybór koreańskich dostawców był motywowany przede wszystkim szybkim terminem dostarczenia nowych wozów. "Rozpoczęły się dostawy sprzętu z Korei Południowej. Pierwsze 24 armatohaubice K9 zmierzają już do Polski i wkrótce będą służyć w jednostkach na wschodzie kraju" - napisał szef MON na Twitterze. Niebawem polską armię zasilą też koreańskie czołgi. "Pierwsze 10 czołgów K2 niedługo wzmocni wschodnią flankę" - podał Błaszczak.

Rozmówca Politico, który ma kontakty z firmami przemysłu zbrojeniowego w USA, jest sceptyczny jeśli chodzi o deklarowaną gotowość szybkich dostaw przez koreański przemysł. - Koreańczycy nie udowodnili, że mogą dostarczyć sprzęt tak szybko, jak obiecują - stwierdził, dodając, że to przede wszystkim zabieg marketingowy.

Haena Jo, analityczka ds. obronności i wojskowości w Międzynarodowym Instytucie Strategicznym stwierdziła, że Seul być może będzie musiał podporządkować produkcję zamówieniom z Polski kosztem własnej armii. - Wydaje się, że (południowokoreańskie - red.) firmy mają potencjał przemysłowy, aby sprostać wymaganiom, o czym świadczy przekazanie pierwszej partii K2 i K9 do Polski w tak krótkim czasie - zauważyła Jo. - Jedynym sposobem, w jaki mogło to być możliwe, musiało być przesunięcie planów modernizacyjnych koreańskiej armii na rzecz polskiej, co nie jest powszechną praktyką - dodała.

Widać więc, że Seul jest zdeterminowany w pozyskiwaniu kontraktów na sprzedaż uzbrojenia. Prezydent Yoon Suk-yeol powiedział w sierpniu, że jego celem jest, by Korea Południowa znalazła się w pierwszej czwórce światowych dostawców broni, rzucając wyzwanie USA, Rosji i Francji. Według danych sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem Korea Południowa jest obecnie ósmym co do wielkości eksporterem uzbrojenia na świecie, a jej eksport wzrósł o 177 proc. w latach 2016-2021.

RadioZET.pl/Politico